В Нижнем Тагиле приняли первый в этом году объект БКАД

Речь идет об участке дороги, расположенной на улице Красных Зорь в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила. Это первый объект 2020 года, который приняли в рамках нацпроекта БКАД в Свердловской области.

Комиссия в составе главы города Владислава Пинаева, директора МУП «Тагилдорстрой» (генподрядчика по объектам БКАД в Нижнем Тагиле) Игоря Васильева и председателя приёмной комиссии Николая Новикова, начали осмотр от дома на Красных Зорь, 4.

На вопрос о значимости этой дороги для жителей Тагилстроевского района и Нижнего Тагила в целом градоначальник ответил, что такие маленькие участки дороги являются логическим заключением ремонта целой сети путепроводов.

Такие маленькие участки нельзя сказать, что они были, прям, долгожданные. Тем не менее, мы в прошлом году закончили улицу Металлургов, вот и логическое заключение, заявил Пинаев.

Мэр подчеркнул, что сейчас, в первую очередь, будут сданы именно небольшие участки дорог, чтобы позднее подрядчик заступил на «более серьёзные объекты». В настоящий момент — это улицы Кулибина и Фестивальная, с достаточно серьёзным и большим трафиком.

В целом реализация данного проекта именно в Нижнем Тагиле к 2024 году нам позволит привести нашу улично-дорожную сеть не в просто нормативное состояние, а именно в то состояние, которое позволит и тагильчанам, и гостям города спокойно передвигаться, сказал градоначальник.

Владислав Пинаев отметил, что впервые о качестве дорог в городе (с хорошей стороны) он услышал от коллег из Австрии, которые в прошлом году приезжали в Нижний Тагил.

Это и Восточное, и Северное шоссе, достаточно продолжительные участки дорог. Такая оценка именно людей приезжающих. К сожалению, было такое, что наш город не славился хорошими дорогами. Поэтому то, что мы сейчас делаем, для тагильчан очень важно, подытожил мэр.

Пинаев напомнил, что Нижний Тагил может получить допфинансирования в 125 миллионов рублей на ремонт дорог.

мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев Фото: Tagilcity.ru

Обслуживанием данного участка дороги занимается МУП «Тагилдорстрой». Так как по Красных Зорь проходит автобусный маршрут, в организацию часто поступали жалобы на неудовлетворительное качество дорожного полотна. Помимо этого, подрядчику поступало множество предписаний от ГИБДД — дорога около сорока лет эксплуатировалась без капитального ремонта. Поэтому МУП выполнил работы не только в рамках нацпроекта, но и дополнительно — вырубили кустарники, подрезали деревья, установили около пяти сотен бортовых камней. Объект сдали с опережением на две недели.

Это один из небольших объектов, в графике у нас он стоял самый первый. Дорога была, действительно, в плохом состоянии — множественные выбоины, всё заросшее, практически невозможно было ходить по тротуарам, рассказал журналистам Игорь Васильев.

Общая стоимость работ на данном участке — около пяти миллионов рублей.

Объект небольшой, но для этого микрорайона он достаточно значимый — отремонтированы улицы Металлургов и Балакинская, поэтому этот перешеек был всегда проблематичным, добавил Васильев.

директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев Фото: Tagilcity.ru

В итоге комиссия приняла объект. При этом она сделала акцент на соответствии участка дороги требованиям комфортной городской среды.