Дорога на улице Совхозная в селе Покровское будет отремонтирована летом 2021 года

Согласно техзадания, подрядчик должен разработать схему организации дорожного движения и установить соответствующие дорожные знаки. Также нужно изготовить и поставить информационные щиты в начале и конце участка, на котором будет производиться ремонт. На них должны быть указаны виды работ, сроки их окончания, наименование заказчика и подрядчика с номерами телефонов.