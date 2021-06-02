Дорога на улице Совхозная в селе Покровское будет отремонтирована летом 2021 года

Начальная цена контракта составляет 454 тысячи рублей. Работы необходимо завершить до 31 июля 2021 года.
Подрядчику нужно предоставить календарный план работ и технологические карты. Все применяемые материалы должны иметь действующие сертификаты соответствия противопожарным и санитарным нормам. Не допускается вынос грязи на проезжую часть, по которой осуществляется движение.
В локальном сметном расчете значатся такие работы как разработка грунта, укладка водопропускных труб, покрытие дороги щебнем и другие.
Согласно техзадания, подрядчик должен разработать схему организации дорожного движения и установить соответствующие дорожные знаки. Также нужно изготовить и поставить информационные щиты в начале и конце участка, на котором будет производиться ремонт. На них должны быть указаны виды работ, сроки их окончания, наименование заказчика и подрядчика с номерами телефонов.
Гарантийный срок на работы составляет один год с даты подписания акта сдачи. Заявки от подрядчиков принимаются до 7 июня 2021 года.
Напомним, к поселку Чащино под Нижним Тагилом строится новая дорога. На работы выделено 60 миллионов рублей, подрядчиком выступает компания «УБТ-Сервис».