Дорога на улице Совхозная в селе Покровское будет отремонтирована летом 2021 года

Дорога на улице Совхозная в селе Покровское будет отремонтирована летом 2021 года
Дорога на улице Совхозная в селе Покровское будет отремонтирована летом 2021 года
Сегодня, 21:35ТранспортФото: 1mediainvest.ru
Подрядчика на ремонт дороги на улице Совхозная летом 2021 года ищет администрация села Покровское под Нижним Тагилом.

Начальная цена контракта составляет 454 тысячи рублей. Работы необходимо завершить до 31 июля 2021 года.

Подрядчику нужно предоставить календарный план работ и технологические карты. Все применяемые материалы должны иметь действующие сертификаты соответствия противопожарным и санитарным нормам. Не допускается вынос грязи на проезжую часть, по которой осуществляется движение.

В локальном сметном расчете значатся такие работы как разработка грунта, укладка водопропускных труб, покрытие дороги щебнем и другие.

Согласно техзадания, подрядчик должен разработать схему организации дорожного движения и установить соответствующие дорожные знаки. Также нужно изготовить и поставить информационные щиты в начале и конце участка, на котором будет производиться ремонт. На них должны быть указаны виды работ, сроки их окончания, наименование заказчика и подрядчика с номерами телефонов.

Гарантийный срок на работы составляет один год с даты подписания акта сдачи. Заявки от подрядчиков принимаются до 7 июня 2021 года.

Напомним, к поселку Чащино под Нижним Тагилом строится новая дорога. На работы выделено 60 миллионов рублей, подрядчиком выступает компания «УБТ-Сервис».

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