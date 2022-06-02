Движение на пересечении двух улиц на Вагонке в Нижнем Тагиле перекроют в субботу

Это место будет недоступно для проезда машин 4 июня в связи с запланированным на субботу плановым ремонтом трамвайного полотна. Также доступ автотранспортных средств на данный участок дороги преградят и неделей позже, 11 июня, в те же часы.
МУП «Тагильский трамвай» в связи с намеченными работами по реконструкции путей смонтирует на Ленинградском проспекте знаки, предупреждающие о временном изменении маршрута следования транспорта.
Усиленное дежурство в связи с перекрытием части трассы будут нести сотрудники ГИБДД. А следить за следованием мерам безопасности будет лично управляющий горхозяйством Андрей Лебедев, сообщается в постановлении мэрии Нижнего Тагила.
Ремонт одной из главных улиц города, Ленинградского проспекта, ведется в этом году в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Проспект обновляют на участках от улицы Юности до проспекта Дзержинского и от Дзержинского до улицы Зари.