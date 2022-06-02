Движение на пересечении двух улиц на Вагонке в Нижнем Тагиле перекроют в субботу

Движение на пересечении двух улиц на Вагонке в Нижнем Тагиле перекроют в субботу
Движение на пересечении двух улиц на Вагонке в Нижнем Тагиле перекроют в субботу
Сегодня, 14:33ТранспортФото: «Сети Тагила»
Перекресток Ленинградского и Дзержинского проспектов Нижнего Тагила перекроют 4 июня с 9 утра до полуночи.

Это место будет недоступно для проезда машин 4 июня в связи с запланированным на субботу плановым ремонтом трамвайного полотна. Также доступ автотранспортных средств на данный участок дороги преградят и неделей позже, 11 июня, в те же часы.

МУП «Тагильский трамвай» в связи с намеченными работами по реконструкции путей смонтирует на Ленинградском проспекте знаки, предупреждающие о временном изменении маршрута следования транспорта.

Усиленное дежурство в связи с перекрытием части трассы будут нести сотрудники ГИБДД. А следить за следованием мерам безопасности будет лично управляющий горхозяйством Андрей Лебедев, сообщается в постановлении мэрии Нижнего Тагила.

Ремонт одной из главных улиц города, Ленинградского проспекта, ведется в этом году в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Проспект обновляют на участках от улицы Юности до проспекта Дзержинского и от Дзержинского до улицы Зари.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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