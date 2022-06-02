Движение ряда трамваев приостановят на три дня в Нижнем Тагиле

Трамваи прекратят ходить в Нижнем Тагиле по 3 и 8 маршрутам с вечера 3 июня по 6 июня включительно. А 10 и 12 маршруты прервут работу почти на весь день 4 июня.

Краткосрочная заморозка стабильного движения трамваев связана с намеченной починкой труб теплосети на проспекте Мира от улицы Газетной до Карла Маркса и обновлением трамвайных линий на пересечении Ленинградского проспекта и проспекта Дзержинского. Прежде чем рабочие начнут перекапывать обозначенную часть проспекта Мира, трамваи 3 и 8 маршрутов продолжат ходить по привычному графику. Затем их переведут на другие маршруты. Трамваи 3 маршрута до окончания работ будут следовать по маршруту «Новая Кушва - Красный Камень», в трамваи 8-го по 1 маршруту «УВЗ - Островского». Трамваи 10 и 12 маршрутов начнут 4 июня по расписанию выходного дня. А затем вплоть до 5 июня будут двигаться по маршруту 17 «УВЗ - ГГМ», сообщает МУП «Тагильский трамвай».

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