На участке проспекта Мира в Нижнем Тагиле перекроют движение с 3 по 6 июня

На участке проспекта Мира в Нижнем Тагиле перекроют движение с 3 по 6 июня
На участке проспекта Мира в Нижнем Тагиле перекроют движение с 3 по 6 июня
Сегодня, 14:33ТранспортФото: «Сети Тагила»
Заморозка движения транспорта по проспекту Мира в Нижнем Тагиле в интервале от улицы Газетная до Карла Маркса произойдет с 3 по 6 июня.

Машинам несколько дней запретят ездить на данном участке дороги по соображениям безопасности. Там планируется осуществить экстренные работы по устранению неисправностей на теплотрассе.

МУП «Тагилэнерго», которое и будет чинить трубы системы теплоснабжения, поставит вдоль дороги знаки, предупреждающие о вынужденных ограничениях. Обеспечением безопасности в районе перекрытого участка займутся сотрудники ГИБДД.

Старшим по контролю за оперативным и безопасным перекрытием движения назначен управляющий хозяйством города Андрей Лебедев, говорится в постановлении администрации Нижнего Тагила.

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Нижний Тагил
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