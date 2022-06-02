На участке проспекта Мира в Нижнем Тагиле перекроют движение с 3 по 6 июня

Машинам несколько дней запретят ездить на данном участке дороги по соображениям безопасности. Там планируется осуществить экстренные работы по устранению неисправностей на теплотрассе.
МУП «Тагилэнерго», которое и будет чинить трубы системы теплоснабжения, поставит вдоль дороги знаки, предупреждающие о вынужденных ограничениях. Обеспечением безопасности в районе перекрытого участка займутся сотрудники ГИБДД.
Старшим по контролю за оперативным и безопасным перекрытием движения назначен управляющий хозяйством города Андрей Лебедев, говорится в постановлении администрации Нижнего Тагила.