Улица Балакинская в Нижнем Тагиле частично отфрезерована и открыта для проезда (ФОТО)

Слой асфальта был снят с дороги на участке от улицы Индустриальная до улицы Металлургов. Дорога уже открыта для проезда автотранспорта.

На данный момент на улице Балакинская продолжаются работы после перекрестка с ул. Металлургов.

Не помню, когда 60 км в час по этой улице ездил радостно поделился в TagilCity.ru тагильский автолюбитель Семен впечатлениями от улучшившегося дорожного покрытия.