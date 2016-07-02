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Улица Балакинская в Нижнем Тагиле частично отфрезерована и открыта для проезда (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Улица Балакинская в Нижнем Тагиле частично отфрезерована и открыта для проезда (ФОТО)

2 июля 2016, 17:15Транспорт
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