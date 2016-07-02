Улица Балакинская в Нижнем Тагиле частично отфрезерована и открыта для проезда (ФОТО)
2 июля 2016, 17:15Транспорт
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Дорожные рабочие провели фрезерование дороги по улице Балакинская, которая ведет на Тагилстрой.
Сюжеты: Нижний Тагил
Слой асфальта был снят с дороги на участке от улицы Индустриальная до улицы Металлургов. Дорога уже открыта для проезда автотранспорта.
На данный момент на улице Балакинская продолжаются работы после перекрестка с ул. Металлургов.
Не помню, когда 60 км в час по этой улице ездил радостно поделился в TagilCity.ru тагильский автолюбитель Семен впечатлениями от улучшившегося дорожного покрытия.
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