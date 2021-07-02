О строительстве ЕКАД рассказал министр транспорта в Свердловской области

О строительстве ЕКАД рассказал министр транспорта в Свердловской области
О строительстве ЕКАД рассказал министр транспорта в Свердловской области
Сегодня, 14:07ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
Министр транспорта Василий Старков рассказал, как на данный момент идёт строительство и чего можно ожидать после его завершения.

Строительство ЕКАД началось в 1992 году. Сейчас не хватает участка от Полевского тракта до Челябинского. Также ведут расширение южного участка дороги от Тюменского до Челябинского тракта, который работает в режиме критической перегрузки, пишет Е1.

По словам Старкова, благодаря ходатайству губернатора Свердловской области была получена серьёзная поддержка из федерального бюджета. Работу ведут 2 крупных подрядчика.

В результате этой работы большое количество федерального трафика из города уйдёт, в связи с чем будет освобождена дорожная сеть, повысится безопасность, снизятся заторы на дорогах, а также снизится загрязнение воздуха и шумовое загрязнение.

Кроме того, Старков добавил, что после завершения строительства ЕКАД будет меньше пробок. 40 тысяч автомобилей за сутки — это тот объём, который уйдёт с дорог, где обычно скапливаются пробки, выбрав маршрут закольцованной ЕКАД.

Также в 2021-2024 годах планируется отремонтировать более 100 километров Серовского тракта. А дорога от Ивделя до Пелым может стать федеральной. После подготовки документов её передадут в федеральную собственность.

Напомним, вечером 24 апреля 2021 года пешеходный мост, упавший под Екатеринбургом в районе поворота на Ганину Яму, парализовал движение на ЕКАД. В результате обрушения конструкции никто не пострадал.

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