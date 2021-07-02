Около 300 неисправных автобусов на дорогах Свердловской области выявила ГИБДД

За два дня рейдов сотрудники свердловской Госавтоинспекции выявили порядка 300 неисправных транспортных средств, перевозящих пассажиров. Всего было проверерено больше 2,5 тысяч автобусов.

С 23 по 25 июня инспекторы дорожного движения организовали тотальные проверки пассажирского транспорта и выявили порядка 300 неисправных автобусов, угрожающих безопасности людей, сообщили в областной ГИБДД Е1. За два дня госавтоинспекторы выявили 270 автобусов с техническими неисправностями, в том числе у 16 из них был неисправен руль и тормозная система, а у 9 автобусов были обнаружены изменения в конструкции, которые были не согласованы с ГИБДД. За время мероприятия 11 автобусов были помещены на специализированные стоянки, уточнили в УГИБДД по Свердловской области. Напомним, массовая проверка автобусов проходила в Екатеринбурге 16 июня после смертельного ДТП в Лесном, где погибли семь человек. В рейдах вместе со стражами правопорядка принимали участие сотрудники Ространснадзора. Они проверяли наличие всех необходимых документов у водителей — прав, страховки и путевого листа, а также осматривали транспортные средства. После смертельного ДТП в Лесном массовая проверка автобусов проходит в Екатеринбурге

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