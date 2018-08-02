20 жителей Сысерти лишены водительских прав по показаниям психиатра

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В Сысерти выявлены 20 водителей, имеющих психиатрические диагнозы, исключающие право управлять автомобилем, согласно законодательству РФ.
Источник: ЕТВ
По результатам проверки прокуратуры в Сысертский районный суд поступил иск с требованием прекратить действие водительских удостоверений граждан, имеющие медицинские противопоказания.
Согласно решению суда, право управлять транспортными средствами указанными гражданами запрещено. Суд обязал их сдать водительские удостоверения в отделении ГИБДД региона.
Исковые заявления прокуратуры еще в отношении 15 лиц находятся на рассмотрении в суде.
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