20 жителей Сысерти лишены водительских прав по показаниям психиатра

По результатам проверки прокуратуры в Сысертский районный суд поступил иск с требованием прекратить действие водительских удостоверений граждан, имеющие медицинские противопоказания.

Согласно решению суда, право управлять транспортными средствами указанными гражданами запрещено. Суд обязал их сдать водительские удостоверения в отделении ГИБДД региона.

Исковые заявления прокуратуры еще в отношении 15 лиц находятся на рассмотрении в суде.