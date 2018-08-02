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20 жителей Сысерти лишены водительских прав по показаниям психиатра
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Podelnyie prava

20 жителей Сысерти лишены водительских прав по показаниям психиатра

Сегодня, 18:35Транспорт
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