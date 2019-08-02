В Свердловской области регистрация машин с тонировкой будет аннулироваться

Меры будут касаться тех автовладельцев, которых уже предупреждали о нарушении правил тонировки.

Кроме тонировки под правило подпадает несанкционированное внесение изменений в конструкцию транспортного средства, в частности, занижение повестки и изменение системы выхлопа.