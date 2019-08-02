В Свердловской области регистрация машин с тонировкой будет аннулироваться
Сегодня, 13:12ТранспортФото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.
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Госавтоинспекция предупредила водителей о том, что регистрация автомобиля будет аннулирована, если владелец не убрал со стекла тонировку, сообщает в УГИБДД по Свердловской области.
Меры будут касаться тех автовладельцев, которых уже предупреждали о нарушении правил тонировки.
Кроме тонировки под правило подпадает несанкционированное внесение изменений в конструкцию транспортного средства, в частности, занижение повестки и изменение системы выхлопа.
Если водитель продолжит управлять транспортным средством без регистрации он понесет ответственность, предусмотренную законодательством, (штраф до 5000 рублей или лишение права управления на срок от одного до трех месяцев).
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