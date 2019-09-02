В России прогнозируют рост стоимости авиабилетов

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По итогам 2019 года авиабилеты в России подорожают на 9-10%, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Бориса Шокурова.
По данным за 2018 года, перевозчики потеряли порядка 54 миллиардов рублей. В то время как в первом квартале этого года операционные убытки авиакомпаний достигли уже 45 миллиардов рублей, что на 32% больше, чем за этот же период 2018 года.
Основными факторам оста цен на авиаперелеты, по мнению экспертов, является резкое подорожание топлива, а также избыточность мест в действующем флоте.
От удорожания перелетов может спасти демпфер на керосин — компенсация перевозчикам в случае резкого роста цен на топливо.
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