В Свердловской области у должников арестовали дюжину автомобилей

Рейд проходил в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Краснотурьинске, Берёзовском, Каменске-Уральском и Первоуральске. Для повышения взыскания по различным категориям должников была опробована инновационная система «Дорожный пристав», которая выявляет на дорогах должников и при этом не отвлекается на фиксацию нарушений правил дорожного движения. Благодаря системе удалось, например, выявить водителя, имеющего долг в размере 1,4 млн рублей. В результате BMW X6, принадлежащий мужчине, был арестован и эвакуирован на спецстоянку.