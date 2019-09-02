В Свердловской области у должников арестовали дюжину автомобилей
Вчера, 22:25ТранспортФото: Пресс-служба УФССП России по Свердловской области
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На дорогах Свердловской области 2 сентября прошёл рейд по должникам. Совместно с сотрудниками ГИБДД судебные приставы арестовали 12 машин, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
Рейд проходил в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Краснотурьинске, Берёзовском, Каменске-Уральском и Первоуральске. Для повышения взыскания по различным категориям должников была опробована инновационная система «Дорожный пристав», которая выявляет на дорогах должников и при этом не отвлекается на фиксацию нарушений правил дорожного движения. Благодаря системе удалось, например, выявить водителя, имеющего долг в размере 1,4 млн рублей. В результате BMW X6, принадлежащий мужчине, был арестован и эвакуирован на спецстоянку.
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Многие должники пожелали расстаться с долгом прямо на месте, таким образом было оплачено 29 тыс. рублей задолженностей за штрафы ГИБДД,рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
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