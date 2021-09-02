Остановка Шредингера: дачники из Тагила ходят пешком вдоль трассы из-за бюрократии

В начале лета тагильские дачники пожаловались, что на маршруте автобуса № 101, курсирующему от железнодорожного вокзала до Николо-Павловского, отменили остановку «Высоковольтная», которая до этого существовала много лет. Из-за этого местным жителям приходится идти по оживленной трассе и таскать тяжелые сумки с урожаем.
Таким положением дел не довольны и автомобилисты, которые считают, что пешеходы на обочинах трассы могут создать аварийные ситуации. Также садоводы рассказали, что несмотря на утвержденные расценки, которые стали зависеть от километража, водители берут с пассажиров больше денег, чем положено, а за 100 рублей готовы остановиться и на отмененной остановке.
В конце июля предостережение от ГИБДД получила компания-перевозчик «Союз-НТ». На бывшей «Высоковольтной» сейчас отсутствует место для посадки в автобус и высадки из него пассажиров, а также дорожные знаки для остановки. На данном участке располагаются коллективные сады, из-за отмены возникают условия для дорожно-транспортных происшествий.
В связи с этим предостерегаю должностное лицо— директора ООО «Объединение «Союз-НТ» Соловьёва Илью Анатольевича — о недопустимости нарушения правил дорожного движения водителями маршрутных транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров установленными маршрутами, а именно посадки в автобус либо высадки из него пассажиров в неустановленных местах, написал государственный инспектор БДД МУ МВД России «Нижнетагильское» Филипп Шилков.
В Министерстве транспорта объясняют, что по законодательству перевозчики самостоятельно определяют тарифы на перевозку пассажиров в автобусах пригородного сообщения. При этом тарифы не могут быть выше установленных региональной энергетической комиссией Свердловской области.
По предоставленной информации, внутри автобусов на маршруте № 101 перевозчика «Объединение «Союз-НТ» размещена актуальная стоимость проезда,пояснили TagilCity.ru в Министерстве транспорта Свердловской области.
При этом остановка возле коллективного сада «Железнодорожник» включена в состав маршрута № 101. Реестр маршрутов был сформирован на основании сведений, представленных перевозчиками. Но из-за отсутствия технического оснащения посадка и высадка пассажиров на ней невозможна.
Однако в соответствии с техническим паспортом автомобильной дороги, этот остановочный пункт не оборудован в соответствии с требованием ГОСТа. В связи с этим возникает угроза безопасности движения, а также жизни и здоровью пассажиров. Ближайшие автобусные остановки расположены от коллективного сада «Железнодорожник» на расстоянии около 800 метров слева и справа, рассказал редакции TagilCity.ru замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Дмитрий Брусянин.
Управление автодорог исключило остановку «Высоковольтная» из состава маршрута № 101 и реестра остановочных пунктов. В Минтрансе пояснили, что исключение или включение в реестр осуществляется в соответствии с постановлением правительства Свердловской области. Для этого создается комиссия, которая предоставляет документы, подтверждающие причины изменения маршрута.
Управление автодорог не вправе единолично принимать решения о строительстве дополнительных автобусных остановок. Оно принимается по заявлению комиссии, в которую должны входить представители администрации, архитектуры, компании-перевозчика, ГИБДД и других заинтересованных лиц, пояснили в Минтрансе.
Решение комиссии оформляется актом, который утверждается главой муниципального образования. Затем документ направляется с сопроводительным письмом в ГКУ CO «Управление автодорог», где планируются дорожные работы, исходя из финансирования.
Таким образом осуществление посадки и высадки пассажиров в районе коллективного сада «Железнодорожник» возможно после строительства остановочного пункта, сказано в документе.
25 августа 2021 года по инициативе администрации Нижнего Тагила было организовано выездное совещание по поводу обустройства остановки «Высоковольтная».
На нем присутствовали представители администрации Ленинского района, ГКУ СО «Управление автодорог», ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское», Невьянского ДРСУ филиал АО «Свердловскавтодор», ООО «Объединение «Союз-НТ» и председатель СТ «Железнодорожник». Они определяли место для обустройства остановки общественного транспорта, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.
По результатам совещания составлен акт, который будет направлен в ГКУ CO «Управление автомобильных дорог». Для дачников планируется построить новую безопасную остановку со всеми положенными знаками, но дачный сезон 2021 года запомнился им длинными пешими прогулками вместо комфортных поездок.