Дополнительные полосы движения открыты на Кольцовском тракте в Екатеринбурге

Дополнительные полосы движения открыты на Кольцовском тракте в Екатеринбурге
Дополнительные полосы движения открыты на Кольцовском тракте в Екатеринбурге
Сегодня, 10:16ТранспортФото: скриншот видео со страницы Евгения Куйвашева в Instagram
На развязке улиц Луганская — Объездная были открыты две дополнительные полосы движения. Рабочими завершена укладка асфальта, были сдвинуты барьерные ограждения.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram отметил, что открытие полос планировалось утром 1 сентября. Однако удалось сделать это только в ночное время. Пока одна полоса и съезд еще ремонтируются. Планируется, что к 15 сентября развязка на Луганской откроется полностью.

Напомним, в середине июля 2021 года ремонт на Луганской привел к возникновению больших пробок по направлению к аэропорту. Водителям приходилось стоять в заторах порядка 40 минут. После этого Евгений Куйвашев сделал подрядчикам замечание, отметив, что у них на объекте мало рабочих. Далее подрядчикам велели работать в круглосуточном режиме, дабы завершить объект в срок.

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