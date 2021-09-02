Дополнительные полосы движения открыты на Кольцовском тракте в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram отметил, что открытие полос планировалось утром 1 сентября. Однако удалось сделать это только в ночное время. Пока одна полоса и съезд еще ремонтируются. Планируется, что к 15 сентября развязка на Луганской откроется полностью.
Напомним, в середине июля 2021 года ремонт на Луганской привел к возникновению больших пробок по направлению к аэропорту. Водителям приходилось стоять в заторах порядка 40 минут. После этого Евгений Куйвашев сделал подрядчикам замечание, отметив, что у них на объекте мало рабочих. Далее подрядчикам велели работать в круглосуточном режиме, дабы завершить объект в срок.