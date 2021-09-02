ВЭБ.РФ выделит 2 млрд. рублей на строительство канатной дороги между Россией и Китаем

ВЭБ.РФ и компания «ЗЭД Девелопмент», которая является частью ГК «Регион», подписали договор о сотрудничестве в плане реализации проекта по строительству канатной дороги Россия — Китай. Документ был подписан в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке. Зампредседателя ВЭБ РФ, член правления Артем Довлатов отметил, что проект был согласован с Главгосэкспертизой, и уже начались строительные работы. Об этом сообщает vostokmedia.com.
Идея соединить два города — российский Благовещенск и китайский Хэйхэ — реализуется в рамках межправительственного соглашения между двумя странами от 2015 года. По замыслу проектировщиков трасса канатки пройдет через Амур. План строительства включает в себя также обустройство пассажирского терминала и торговых площадей. С китайской стороны застройщиком является компания «Цзиньлунган» (CRCC).
По словам Довлатова, ВЭБ РФ впервые будет финансировать сооружение такого необычного объекта транспортной инфраструктуры, как канатная дорога. Он пояснил, что после завершения строительства канатки путь из России в Китай займет не больше трех минут. Предполагается, что она начнет работать уже в первом квартале 2023 года, при этом годовой пассажирский поток в первый год прогнозируется свыше 1 млн человек.
В свою очередь вице-президент ГК «Регион» Валерия Репкова заявила, что этот высокотехнологичный проект, не имеющий аналогов в мире, станет символом Дальнего Востока. Российские и китайские власти надеются. что канатная дорога, которая протянется между двумя странами, поможет развивать туризм, а также будет способствовать формированию новых экономических и социальных связей.