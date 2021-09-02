ВЭБ.РФ выделит 2 млрд. рублей на строительство канатной дороги между Россией и Китаем

По словам Довлатова, ВЭБ РФ впервые будет финансировать сооружение такого необычного объекта транспортной инфраструктуры, как канатная дорога. Он пояснил, что после завершения строительства канатки путь из России в Китай займет не больше трех минут. Предполагается, что она начнет работать уже в первом квартале 2023 года, при этом годовой пассажирский поток в первый год прогнозируется свыше 1 млн человек.