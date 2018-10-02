«Похоже, труп»: ВАЗ и Volkswagen столкнулись на Индустриальной в Нижнем Тагиле
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Днём 2 октября в пятом часу вечера на улице Индустриальная произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек.
Сюжеты: Нижний Тагил
Произошло столкновение ВАЗ-2105 и Volkswagen Touareg. Отечественный автомобиль значительно повреждён. Судя по фото с места, в нём находился водитель без сознания. Пользователи соцсетей предположили, что человек погиб. Эту информацию подтвердить не удалось: представители ГИБДД были недоступны для общения со СМИ.
Автомобиль другого участника аварии также повреждён.
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По словам автомобилистов, пробка из-за ДТП образовалась прямо до проходной НТМК.
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