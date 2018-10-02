«Похоже, труп»: ВАЗ и Volkswagen столкнулись на Индустриальной в Нижнем Тагиле

Произошло столкновение ВАЗ-2105 и Volkswagen Touareg. Отечественный автомобиль значительно повреждён. Судя по фото с места, в нём находился водитель без сознания. Пользователи соцсетей предположили, что человек погиб. Эту информацию подтвердить не удалось: представители ГИБДД были недоступны для общения со СМИ.