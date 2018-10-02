Ремонт тагильских дорог будет профинансирован в рамках федерального проекта

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Нижний Тагил и Екатеринбург примут участие в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги». На реализацию проекта в Свердловской области из федерального и регионального бюджетов выделят 30 млрд рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
После вступления в федеральный проект Нижний Тагил в 2019 году получит из бюджета РФ и Свердловской области порядка 600-700 млн рублей, которые будут направлены на ремонт дорог и приведение их в нормативное состояние. На данный момент перед муниципалитетом стоит задача разработать чёткий план-график проведения работ.
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Видео: «Тагил-ТВ»
Денежные средства из бюджета будут направлены не только на ремонт проезжих частей, но и на ремонт подъездов к больницам, школам и другим социальным объектам, сообщает «Тагил-ТВ». Окончательное решение по финансированию в рамках национального проекта будет принято в марте 2019 года.
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