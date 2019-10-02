В Свердловской области появятся иновационные пешеходные переходы
Сегодня, 16:14ТранспортФото: ГИБДД по Свердловской области
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50 новых пешеходных переходов со специальной подсветкой установят в Свердловской области, сообщают в региональном отделе пропаганды ГИБДД.
Также на подъездах к таким «зебрам» предусматриваются таблички с подсветкой, которые информируют водителей о приближении к пешеходному переходу.
Новые пешеходники уже появились на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск и на подъезде к Верхней Пышме. Ещё один установят на автодороге Екатеринбург — Полевской.
В ГИБДД уточняют, что места для новых пешеходных переходов определялись на основе анализа аварийности, то есть там, где случались ДТП с пешеходами.
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