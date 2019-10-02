В Свердловской области появятся иновационные пешеходные переходы

Также на подъездах к таким «зебрам» предусматриваются таблички с подсветкой, которые информируют водителей о приближении к пешеходному переходу.

Новые пешеходники уже появились на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск и на подъезде к Верхней Пышме. Ещё один установят на автодороге Екатеринбург — Полевской.