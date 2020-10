В Нижнем Тагиле с 13 октября с 21.00 по 24.00 и 20 октября с 21.00 по 24.00 частично будет перекрыт железнодорожный переезд пересекающий дорогу на улице Индустриальная, сообщает пресс-служба администрации города.

Причиной является проведение работ по переборке переездного настила железнодорожного переезда. Транспорт планируется пропускать по одной полосе. Напомним, в Нижнем Тагиле с 15 сентября по 15 октября закрыта для проезда автотранспорта улица Комитерна на Вагонке. Движение ограничено от проспекта Дзержинского до дома № 64 по улице Коминтерна. В Нижнем Тагиле из-за ремонта теплотрассы на месяц перекроют участок улицы на Вагонке

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter