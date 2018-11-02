Екатеринбургский аэропорт Кольцово лишился международного хаба «Аэрофлота»
Сегодня, 18:09ТранспортФото: pixabay.com
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Екатеринбургский аэропорт Кольцово проиграл аэропорту Красноярск (Емельяново) в борьбе за строительство международного хаба «Аэрофлота».
Сюжеты: Екатеринбург
Новый международный хаб откроют в Красноярске, а не в Екатеринбурге, как планировалось раньше. В столице Урала будет открыта региональная база ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии».
Согласно новой Стратегии развития, новые базы по всей России создадут к 2023 году, в том числе на Урале. В планах компании увеличить региональные перевозки практически в три раза – с 7 миллионов в 2017 году до 19 миллионов пассажиров в 2023 году, сообщает пресс-служба компании «Аэрофлот».
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