Екатеринбургский аэропорт Кольцово лишился международного хаба «Аэрофлота»

Новый международный хаб откроют в Красноярске, а не в Екатеринбурге, как планировалось раньше. В столице Урала будет открыта региональная база ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии».

Согласно новой Стратегии развития, новые базы по всей России создадут к 2023 году, в том числе на Урале. В планах компании увеличить региональные перевозки практически в три раза – с 7 миллионов в 2017 году до 19 миллионов пассажиров в 2023 году, сообщает пресс-служба компании «Аэрофлот».