Лоси массово выбегают под колеса автомобилей на трассе под Нижним Тагилом

Свердловчане предупреждают автомобилистов о том, что в этом году участились случаи появления лосей на трассах региона. В частности, сохатые были замечены перебегающими трассу группами на подъездах к Нижнему Тагилу, у Верхней и Нижней Салды.

Я - водитель и хотелось бы предупредить других водителей! Будьте осторожны на трассах. Я о лосях. Их в этом году очень много. За последнюю неделю мне на пути попались три раза по три (а сегодня и вовсе четыре) особи сразу. Между Верхней и Нижней и два раза по Басьяновской дороге,рассказала в соцсетях свердловчанка Дарья.

Видео Видео: Дарья Шульгина/vk.com/shulgina_d_a