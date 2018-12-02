Лоси массово выбегают под колеса автомобилей на трассе под Нижним Тагилом
На трассах под Нижним Тагилом, а также близ Верхней и Нижней Салды автомобилисты замечают группы лосей, выбегающих на дорогу.
Свердловчане предупреждают автомобилистов о том, что в этом году участились случаи появления лосей на трассах региона. В частности, сохатые были замечены перебегающими трассу группами на подъездах к Нижнему Тагилу, у Верхней и Нижней Салды.
Я - водитель и хотелось бы предупредить других водителей! Будьте осторожны на трассах. Я о лосях. Их в этом году очень много. За последнюю неделю мне на пути попались три раза по три (а сегодня и вовсе четыре) особи сразу. Между Верхней и Нижней и два раза по Басьяновской дороге,рассказала в соцсетях свердловчанка Дарья.
При этом жители Свердловской области сообщают, что лоси стали появляться в тех местах, где ранее замечены не были. Так, на Басьяновской автодороге, где свердловчане записали видео с перебегающими трассу лосями, соответствующие предупреждающие знаки не установлены, так что неожиданное появление сохатых может привести к ДТП. Так, ранее под Нижним Тагилом лось бросился под колеса пассажирского автобуса.
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