Мэрия объявила конкурс на строительство моста через Тагильский пруд

Сумма выплат на реализацию проекта была разбита на несколько лет. В 2020 году Служба заказчика городского хозяйства получит 948 миллионов рублей, в 2021 году — 1,26 миллиарда рублей, а в 2022 году — 1,79 миллиарда рублей.

Напомним, завершить работы по строительству моста планируется к 31 июля 2022 года. Проект был разработан ОАО «Уралгипротранс». Первый конкурс по поиску подрядчика был объявлен в июле. Глава города Владислав Пинаев хотел, чтобы работы выполняла компания, специализирующаяся на строительстве мостов. Главный претендент тюменский «Мостострой» в последний момент отказался от участия в конкурсе, а другие не успели подать заявку. Повторный аукцион также не состоялся, после чего мэрия пыталась определить подрядчика путём запроса предложений, но никто не заявился на строительство моста. В сентябре ФАС России выявила нарушения закона в ходе проверки условий по поиску подрядчика. Жалобу на проведение аукциона подал «Уралстроймонтаж».