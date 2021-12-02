Главный специалист по дорожному движению требуется администрации Нижнего Тагила

Руководитель отдела по развитию улично-дорожной сети мэрии Нижнего Тагила должен быть старше 18 лет, владеть русским языком, а также соответствовать требованиям и не иметь ограничений, например, судимости.
Среди требований к претенденту — наличие высшего образования по определенным специальностям. При этом стажа у будущего специалиста по данной специальности или муниципальной службы может не быть. При трудоустройстве с соискателем подпишут не только трудовой договор, но и оформят допуск к государственной тайне.
Более точные данные опубликованы на сайтах государственной службы и администрации Нижнего Тагила. У всех желающих стать начальником данного отдела есть возможность подать документы до 13 декабря.