Главный специалист по дорожному движению требуется администрации Нижнего Тагила

Главный специалист по дорожному движению требуется администрации Нижнего Тагила
Главный специалист по дорожному движению требуется администрации Нижнего Тагила
Сегодня, 12:59ТранспортФото: 1MediaInvest
Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс на замещение вакансии начальника отдела по развитию улично-дорожной сети, организации дорожного движения, транспорта и связи управления городским хозяйством. О том, кто может претендовать на данную должность, и о требованиях к кандидатам, TagilCity.ru рассказали в горадминистрации.

Руководитель отдела по развитию улично-дорожной сети мэрии Нижнего Тагила должен быть старше 18 лет, владеть русским языком, а также соответствовать требованиям и не иметь ограничений, например, судимости.

Среди требований к претенденту — наличие высшего образования по определенным специальностям. При этом стажа у будущего специалиста по данной специальности или муниципальной службы может не быть. При трудоустройстве с соискателем подпишут не только трудовой договор, но и оформят допуск к государственной тайне.

Более точные данные опубликованы на сайтах государственной службы и администрации Нижнего Тагила. У всех желающих стать начальником данного отдела есть возможность подать документы до 13 декабря.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
администрациядорогиадминистрация Нижнего Тагиламэрия
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы