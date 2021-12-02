Из-за сильного гололеда тагильским водителям следует быть осторожнее

Из-за сильного гололеда тагильским водителям следует быть осторожнее
Из-за сильного гололеда тагильским водителям следует быть осторожнее
Сегодня, 19:57ТранспортФото: 1MI
Из-за перепадов минусовых и плюсовых температур в Нижнем Тагиле ожидается сильный гололед. Участникам дорожного движения следует быть осторожнее.

Ночью 3 декабря синоптики прогнозируют до -4 градусов. В связи с этим на дорогах и тротуарах ожидается гололедица.

Водителям следует соблюдать скоростной режим, избегать резких торможений и маневров. Также автомобилистам нужно держать необходимую дистанцию между транспортными средствами. Начинающим водителям рекомендуется отказаться от поездок по городу, а особенно трассам, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Напомним, 20 и 21 ноября на дорогах Свердловской области также была гололедица. За выходные дни в Нижнем Тагиле и пригороде произошло 12 ДТП, в том числе и со смертельными исходами.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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