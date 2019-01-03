203 пьяных водителя задержаны в Свердловской области за четыре праздничных дня
Сегодня, 13:45ТранспортФото: pixabay.com
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В Свердловской области за четыре дня новогодних праздников были задержаны 203 пьяных водителя.
Всего на территории Свердловской области сотрудниками Госавтоинспекции были задержаны 393 водителя, которые нарушили ПДД. Из указанного числа 203 человека сели за руль в нетрезвом виде.
Кроме того, 34 свердловчанина не захотели проходить тест на определение уровня алкоголя в крови, 25 человек были задержаны в нетрезвом виде при управлении автомобилем повторно, 108 человек сели за руль, не имея водительских прав, 23 – были лишены прав ранее.
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