В Нижнем Тагиле встали трамваи: на линии нет напряжения
3 февраля 2016, 18:10Транспорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
И снова жителей Нижнего Тагила подводит городской транспорт - по всему городу стоят трамваи.
Сюжеты: Нижний Тагил
Трамваи встали в 17.13. На линии нет напряжения. Ведутся ремонтные работы сообщили редакции TagilCity.ru специалисты трамвайного депо.
Примечательно, что трамваи в городе встают с завидной регулярностью. Иногда дело в поломках вагонов, а иногда дорогу городскому электротранспорту преграждают слишком резвые водители «железных коней». Так, накануне в Нижнем Тагиле автоледи умудрилась застрять между трамваем и сугробом. А в выходные водитель-лихач на ГГМ влетел в трамвай и серьезно повредил как свое авто, так и вагон.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей