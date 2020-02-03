В Нижнем Тагиле за день выявлено 43 нарушения ПДД

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В ходе рейда Госавтоинспекции, прошедшего в Нижнем Тагиле 30 января, выявлено 43 нарушения ПДД, сообщает Отдел пропаганды.
Сюжеты: Нижний Тагил
Восемь водителей не уступили дорогу пешеходам, 14 пешеходов пересекали дорогу в не положенном месте в зоне видимости пешеходного перехода, семь автомобилистов управляли транспортным средством будучи не пристегнутыми ремнем безопасности, один автомобилист перевозил ребенка без удерживающего устройства.
ГИБДД напоминает, что с начала года шестеро горожан пострадали в ДТП на пешеходных переходах.
Кроме того, Госавтоинспекция просит тагильчан сообщать о случаях нахождения на дороге пешеходов в темное время суток, находящихся на проезжей части без цели ее перехода. Звонить можно по телефону 8 (3435) 47-70-01.
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