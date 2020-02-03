В Нижнем Тагиле за день выявлено 43 нарушения ПДД

Восемь водителей не уступили дорогу пешеходам, 14 пешеходов пересекали дорогу в не положенном месте в зоне видимости пешеходного перехода, семь автомобилистов управляли транспортным средством будучи не пристегнутыми ремнем безопасности, один автомобилист перевозил ребенка без удерживающего устройства.

ГИБДД напоминает, что с начала года шестеро горожан пострадали в ДТП на пешеходных переходах.