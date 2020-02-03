В Свердловской области появятся номера с кодом региона 666
Сегодня, 10:02ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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В ГИБДД России планируют разрешить выдавать номера с трехзначным кодом региона, начинающиеся с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9, сообщает «КоммерсантЪ».
Соответствующие поправки планируется внести в закон «О государственных регистрационных знаках транспортных средств». В Москве появятся номера 497 или 999, в Свердловской области — 666, в Алтайском крае — 222 и т. д.
По мнению главы Союза производителей госрегзнаков транспортных средств Людмилы Шерстневой, нововведение может привести к росту цен. Однако в ГИБДД данные опровергли, сообщив, что ведомство уже испытало нанесение комбинации 444, к увеличению затрат на госномера это не привело.
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