Нехватку автобусов и давку в Екатеринбурге раскритиковал глава свердловской ГИБДД

Нехватку автобусов и давку в Екатеринбурге раскритиковал глава свердловской ГИБДД
Нехватку автобусов и давку в Екатеринбурге раскритиковал глава свердловской ГИБДД
Сегодня, 15:53ТранспортФото: 1MI
Ситуацию с нехваткой общественного транспорта и давкой в автобусах в Академическом Екатеринбурга раскритиковал глава ГИБДД Свердловской области Алексей Спиридонов.

В ходе совещания с руководителями района, чиновниками мэрии и депутатами он заявил, что с перевозчиками нужно расторгать контракты, так как они не справляются со своими обязанностями, и найти новых.

По словам Спиридонова, перевозчики не соответствуют требованиям контракта и вопрос не решается. На данный момент, по его словам, констатирован факт, что они не справляются. Он также добавил, что проблемы с кадрами есть в любой компании.

Он напомнил, что в прошлом году в городе плохо убирался снег, но уже в этом асфальт виден на дорогах. Поэтому, считает Спиридонов, нужно постоянно рассматривать вопрос перевозов.

Схема организации дорожного движения, в том числе пропускная способность выезда из Академа — никакая. Есть организации, которые могут изменить циклы работы светофоров, чтобы выпустить и частный транспорт из района, говорит Спиридонов.

Он призвал чиновников и перевозчиков обсудить вопросы перевозок.

В ходе совещания также стало известно, что мэрия Екатеринбурга думает о том, чтобы закупить 100 троллейбусов с удлиненным автономных ходом. Первую партию планируется купить уже в 2022 году на средства федерального бюджета. При этом часть транспорта будет направлена в Академический.

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Екатеринбург
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