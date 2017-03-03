300 000 тонн снега вывезут с дорог Нижнего Тагила за первые три месяца 2017 года

За неделю вывезена 21 000 тонн снега. Всего до 1 марта мы вывезли 200 000 тонн снега. И в марте эта работа будет продолжена рассказал собравшимся начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко.

Напомним, в текущем году снег вывозится из Нижнего Тагила в рекордных объёмах. Вывезти 200 000 тонн снега планировалось за январь, февраль и март. По словам чиновников, этот план удалось выполнить быстрее, чем предполагалось. Однако на этом работа не закончена. По оценкам специалистов, для защиты дорог от весенней влаги нужно вывезти ещё 100 000 тонн снега.

Нужно защитить дороги, которые мы сделали в прошлом году. Мы подсчитали, что чтобы они не поплыли, не уплыли, нужно вывезти ещё порядка 100 тысяч тонн снега заявил Владимир Юрченко.

Напомним, весной прошлого года многие дороги Нижнего Тагила были в настолько плохом состоянии, что на них обратили внимание даже зарубежные интернет-пользователи. Одной из причин такого состояния дорог называлось разрушающее воздействие влаги.