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Дорожники за свой счет починят ограждения, сломанные ими при уборке снега с улиц Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дорожники за свой счет починят ограждения, сломанные ими при уборке снега с улиц Нижнего Тагила

3 марта 2017, 12:30ТранспортЕкатерина Малых
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