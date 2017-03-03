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Председатель общественного движения «Тагил без ям» допрошен следственным комитетом: в городе идет проверка из-за некачественных ремонтов дорог
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Председатель общественного движения «Тагил без ям» допрошен следственным комитетом: в городе идет проверка из-за некачественных ремонтов дорог

3 марта 2017, 16:35ТранспортЕкатерина Малых
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