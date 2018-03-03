Вторая взлётно-посадочная полоса начала принимать самолёты в Кольцово
3 марта, 10:50Транспорт
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В аэропорту Екатеринбурга Кольцово начала работу вторая взлётно-посадочная полоса. Это позволит увеличить пропускную способность аэропорта.
Сюжеты: Екатеринбург
2 марта в аэропорту Кольцово была открыта после реконструкции вторая взлётно-посадочная полоса. Запуск новой ВПП позволит увеличить пропускную способность авиагавани столицы Свердловской области.
В ходе реконструкции взлётно-посадочную полосу удлинили с 3 до 3,5 км. Было установлено современное светосигнальное и метеорологическое оборудование. Это позволит опытным пилотам совершать посадки в самых сложных погодных условиях.
Как сообщает «Уралинформбюро», есть предположения, что запуск второй ВПП связан с визитом президента РФ Владимира Путина, который, предположительно произойдёт в начале следующей недели.
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