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Вторая взлётно-посадочная полоса начала принимать самолёты в Кольцово
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вторая взлётно-посадочная полоса начала принимать самолёты в Кольцово

3 марта, 10:50Транспорт
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