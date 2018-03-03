Житель Екатеринбурга лишился Audi из-за долгов перед банками в 2 млн рублей

Из заработной платы жителя Екатеринбурга приставы ежемесячно высчитывали по 16 тыс. рублей, которые уходили в счет оплаты задолженностей перед банками, но после увольнения 49-летний мужчина прекратил выплачивать долг.

Судебный пристав-исполнитель вынес постановления о временном ограничении должника в праве выезда за пределы России и взыскании с должника в пользу бюджета исполнительского сбора в размере 7% от суммы долга добавили в пресс-службе УФССП.

Позднее до госслужащих дошли сведения о том, что неплательщик владеет автомобилем бизнес-класса. По собственному желанию отдать авто должник не согласился и попробовал избежать последствий задолженности.

Тогда приставы вызвали охрану, предназначенную для экстренного реагирования на ЧС, и только после этого беглец отдал машину, которую затем эвакуировали. Если мужчина не оплатит долги, то его Audi уйдет на торги, пишет E1.ru.