Для строительства моста через Нижнетагильский пруд снесут два дома на Гальянке
Сегодня, 09:34ТранспортФото: Администрация Нижнего Тагила
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Вчера, 2 марта, администрация Нижнего Тагила опубликовала постановление о сносе двух муниципальных зданий на Гальянке.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Согласно документу, сносу подлежат дома по адресам: улица второе Фотеево, 2 и второе Фотеево, 6.
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Служба Заказчика городского хозяйства должна подготовить объект к утилизации, разместить закупку на поиск подрядчика по сносу домов и предоставить акт обследования.
Контроль за данными мероприятия возложен на начальника управления муниципальным имуществом Марину Михайлову.
Напомним, 28 февраля на аппаратном совещании в администрации Нижнего Тагила директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев сказал, что работы по очистке территории планируются на понедельник, 2 марта, в случае подписания договора со стороны подрядчика.
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