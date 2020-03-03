Для строительства моста через Нижнетагильский пруд снесут два дома на Гальянке

Служба Заказчика городского хозяйства должна подготовить объект к утилизации, разместить закупку на поиск подрядчика по сносу домов и предоставить акт обследования.

Напомним, 28 февраля на аппаратном совещании в администрации Нижнего Тагила директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев сказал, что работы по очистке территории планируются на понедельник, 2 марта, в случае подписания договора со стороны подрядчика.