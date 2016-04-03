Изоляция Северного посёлка Нижнего Тагила продолжается: туда перестали ходить корпоративные автобусы УВЗ

Ранее портал TagilCity.ru рассказывал о транспортных проблемах жителей посёлка Северный. Сообщалось о том, что туда проблематично без повреждений добраться на собственном автомобиле, а общественный транспорт ходит туда с перебоями.

В Администрации города нам рассказали, что о проблемах знают, но официально никто не снимал с маршрута ни одного транспортного средства.

Это было правдой, но не полной, поскольку у УВЗ собственный корпоративный транспорт. У него было приостановлено действие сразу четырёх заводских маршрутов.

Из Северного посёлка до УВЗ и обратно, а также с Тагилстроя через Северный до УВЗ и обратно.

Движение заводского транспорта по ним возобновится, когда дорожное полотно будет восстановлено сообщила пресс-служба АО «НПК «Уралвагонзавод» в ответ на запрос TagilCity.ru.

Ежедневно этими маршрутами пользовались порядка 60 человек, по информации пресс-службы УВЗ.