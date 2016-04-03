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Изоляция Северного посёлка Нижнего Тагила продолжается: туда перестали ходить корпоративные автобусы УВЗ
Сюжеты:
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Изоляция Северного посёлка Нижнего Тагила продолжается: туда перестали ходить корпоративные автобусы УВЗ

3 апреля 2016, 13:00ТранспортПавел Щербина
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