Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
4 улицы посёлка Старатель в Нижнем Тагиле будут отремонтированы за два года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

4 улицы посёлка Старатель в Нижнем Тагиле будут отремонтированы за два года

3 апреля 2017, 15:10ТранспортЕкатерина Малых
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?