4 улицы посёлка Старатель в Нижнем Тагиле будут отремонтированы за два года
3 апреля 2017, 15:10ТранспортЕкатерина Малых
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До конца мая будут разыграны контракты на ремонт более чем 38 дорог Нижнего Тагила. Среди них 4 дороги посёлка Старатель в Нижнем Тагиле.
Улицы Дунайская и Ростовская отремонтируют уже в 2017 году. Две другие, Курортная и Азовская подлежат ремонту в чуть более поздние сроки.
- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Курортная в городе Нижний Тагил;
- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Дунайская в городе Нижний Тагил;
- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Азовская в городе Нижний Тагил;
- Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Ростовская в городе Нижний Тагил.
Это не окончательный список ремонтных работ в указанный срок. Также планируется проведение ремонтных работ других участков дорог в рамках текущего содержания дорожно-уличной сети.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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