inDriver: скачай приложение и назначай цены за поездки сам

Заказ авто в inDriver — быстро и недорого

Интернет-агрегатор, не ограничен количеством машин в автопарке, благодаря тому, что он объединяет всех свободных водителей и предлагает пассажирам максимальную скорость подачи авто, благодаря распределению заказов напрямую ближайшим водителям.

В inDriver нет установленных тарифов по километражу или времени поездки, цены на поездку предлагают сами пассажиры, водители выбирают интересные для них заказы и выполняют их. Благодаря этому происходит естественное ценообразование, которое в итоге устраивает обе стороны и отображает реальные цены.

В часы пик цены выше, вне - ниже, но в любом случае, как правило ниже, чем в такси.

Преимущества сервиса inDriver

Помимо исключения приятных сюрпризов с ценой, которую в inDriver всегда определяют пассажиры, вызов машины через приложение имеет массу преимуществ:

удобная форма заказа. Чтобы заказать авто, достаточно заполнить в приложении простую форму «Откуда», «Куда» и «Стоимость», заявка обрабатывается в течение нескольких секунд. Вам придет сообщение с данными вашей машины и водителя. Это поможет вам избежать ситуации, когда в нужное время вы можете попросту не дозвониться в службу такси.

Чтобы заказать авто, достаточно заполнить в приложении простую форму «Откуда», «Куда» и «Стоимость», заявка обрабатывается в течение нескольких секунд. Вам придет сообщение с данными вашей машины и водителя. Это поможет вам избежать ситуации, когда в нужное время вы можете попросту не дозвониться в службу такси. быстрая подача авто. Благодаря GPS-геолокации ваш заказ будет передан ближайшему свободному водителю, то есть вы получите авто в течение нескольких минут. А также вы сможете видеть на карте приложение ориентировочное время подачи машины и движение заказанного авто. Не будет такого, что ваш заказ будет висеть у диспетчеров долгое время и ждать пока кто-то из водителей автопарка на другом конце города освободится.

Благодаря GPS-геолокации ваш заказ будет передан ближайшему свободному водителю, то есть вы получите авто в течение нескольких минут. А также вы сможете видеть на карте приложение ориентировочное время подачи машины и движение заказанного авто. Не будет такого, что ваш заказ будет висеть у диспетчеров долгое время и ждать пока кто-то из водителей автопарка на другом конце города освободится. технологичность и безопасность. После передачи заказа водителю, вы можете отправить родным или друзьям, которые ждут вас, ссылку, по которой они также получают доступ к интерактивной карте и могут видеть как движется машина, информацию о маршруте, имя водителя, номер и марку авто.

Присоединяйтесь к inDriver!