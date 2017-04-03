Нижний Тагил стал победителем на конкурсе по профилактике детского травматизма
3 апреля 2017, 08:30Транспорт
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Нижний Тагил стал победителем конкурса по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Итоги накануне были подведены в Екатеринбурге Министерством образования. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Работу на межведомственный областной семинар направили педагога ГДДТЮ Татьяну Машлакову и инспектора ГИБДД Ксению Морозовскую.
Тагильчане получили кубок победителя и призы за первое место. По мнению организаторов конкурса, изучение правил дорожного движения в школах помогает сформировать навыки безопасной жизнедеятельности, особенно на дорогах.
Ни один изучаемый предмет не влияет так на безопасность ребенка, как изучение правил дорожного движения. Только они и достойный пример взрослых могут дать детям знания о поведении на дороге, которые превратятся в прочные навыки безопасной жизнедеятельности отметили организаторы.
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