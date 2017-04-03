Нижний Тагил стал победителем на конкурсе по профилактике детского травматизма

Тагильчане получили кубок победителя и призы за первое место. По мнению организаторов конкурса, изучение правил дорожного движения в школах помогает сформировать навыки безопасной жизнедеятельности, особенно на дорогах.

Ни один изучаемый предмет не влияет так на безопасность ребенка, как изучение правил дорожного движения. Только они и достойный пример взрослых могут дать детям знания о поведении на дороге, которые превратятся в прочные навыки безопасной жизнедеятельности отметили организаторы.