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Угонщик из Невьянска не сумел завести автомобиль и был задержан полицией
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Угонщик из Невьянска не сумел завести автомобиль и был задержан полицией

3 апреля 2017, 08:50Транспорт
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