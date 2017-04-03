Угонщик из Невьянска не сумел завести автомобиль и был задержан полицией
3 апреля 2017, 08:50Транспорт
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В Невьянске был задержан местный житель за попытку угона автомобиля.
О том, что во дворе в окно ВАЗ-2110 ломится нетрезвый мужчина, в дежурную часть сообщил житель дома. Прибывшие на место сотрудники ППС обнаружили, что за рулем авто с разбитым боковым окном сидит мужчина. Его немедленно задержали и доставили в отдел полиции.
Злоумышленником оказался 36-летний житель Невьянска, ранее судимый за кражу. Он признался, что собирался угнать автомобиль, замкнув провода зажигания, передают Вечерние ведомости. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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