Угонщик из Невьянска не сумел завести автомобиль и был задержан полицией

О том, что во дворе в окно ВАЗ-2110 ломится нетрезвый мужчина, в дежурную часть сообщил житель дома. Прибывшие на место сотрудники ППС обнаружили, что за рулем авто с разбитым боковым окном сидит мужчина. Его немедленно задержали и доставили в отдел полиции.