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Ограничение движения автобусов произойдёт в Нижнем Тагиле из-за наледи
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ограничение движения автобусов произойдёт в Нижнем Тагиле из-за наледи

Сегодня, 08:00ТранспортФото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу
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