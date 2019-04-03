Ограничение движения автобусов произойдёт в Нижнем Тагиле из-за наледи

В случае образования наледи в период с 5 до 9 часов утра будет происходить ограничение движения пассажирских автобусов по следующим улицам: Алтайская, Зеленстроевская, Садовая, автодорога «Южный подъезд к городу Нижний Тагил», Фестивальная, Красногвардейская, Черноисточинское шоссе, Челюскинцев, автодорога «Серебрянский тракт», улица Перова, Металлургов, Индустриальная.

2 апреля на улице Перова в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в результате которого пострадали женщина и ребенок, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу отмечает, что 2 апреля в связи с понижением температуры в ночной период и наличие воды на проезжей части указанных улиц произошёл ряд дорожно-транспортных происшествий, в том числе и с участием автобусов.