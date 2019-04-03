Ограничение движения автобусов произойдёт в Нижнем Тагиле из-за наледи
Сегодня, 08:00ТранспортФото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу
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На территории Нижнего Тагила в ночное время суток ожидается понижение температуры до минусовых и образование наледи на дорогах. В виду этого, дорожная полиция планирует ограничить движение пассажирского автотранспорта по некоторым улицам города, сообщает отдел пропаганды ГИБДД города.
Сюжеты: Нижний Тагил
В случае образования наледи в период с 5 до 9 часов утра будет происходить ограничение движения пассажирских автобусов по следующим улицам: Алтайская, Зеленстроевская, Садовая, автодорога «Южный подъезд к городу Нижний Тагил», Фестивальная, Красногвардейская, Черноисточинское шоссе, Челюскинцев, автодорога «Серебрянский тракт», улица Перова, Металлургов, Индустриальная.
Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу отмечает, что 2 апреля в связи с понижением температуры в ночной период и наличие воды на проезжей части указанных улиц произошёл ряд дорожно-транспортных происшествий, в том числе и с участием автобусов.
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