Пылесосы и подметально-уборочные машины вышли на улицы Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле с 25 марта на улицах города работают подметально-уборочные машины и пылесосы, сообщает администрация муниципалитета.
Подрядные организации в этом году вывели уборочную технику на улицы города раньше обычного, это сделать позволили хорошие погодные условия. Пылесосы и подметальные машины убирают с дорог грязь, пыль и мусор. Техника «Тагилдорстроя» и «УБТ-Сервиса» работает в круглосуточном режиме.
У «Тагилдорстроя» на улицы выезжают два пылесоса марки Johnston, подметально-уборочная машина Scandia, прицепная подметальная установка Gothia, а также пылесос, предназначенный для уборки тротуаров. В наличии у «УБТ-Сервиса» имеются три пылесоса и одна уборочная машина.
«Тагилдорстрой» ответственен за уборку центра города, Выи, ГГМ, Лебяжки, Красного Камня и Старателя. «УБТ-Сервис» отвечает за уборку улиц на Вагонке, Руднике, Сухоложском и Северном поселках, а также на Тагилстрое.
Уборочная техника будет работать на улицах Нижнего Тагила до 15 октября.