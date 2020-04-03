Жители Нижнего Тагила могут следить за ходом реализации БКАД на городском сайте
Официальный сайт Нижнего Тагила дополнил информацию по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сведениями текущего года, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Теперь жители смогут отслеживать процесс ремонта, видеть снимки объектов до и после проведения работ. На сайте будет фиксироваться информация о том, какие объекты уже отремонтированы, какие поставлены в план на ремонт в этом году.
Также на страничке размещаются отзывы о проведенных работах министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова, главы города Владислава Пинаева, вице-мэра Егора Копысова.
Над созданием специальной странички по национальному проекту трудились специалисты информационно-аналитического отдела и работе с СМИ, управления городским хозяйством и службы заказчика городского хозяйства.
Ежедневно новостями о реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» интересуются десятки посетителей,рассказывает редактор сайта Елена Лычагина.
Сайт позволяет получать обратную связь от тагильчан, благодаря чему национальный проект может совершенствоваться внесением некоторых корректировок, что делает ремонт дорог более эффективным.