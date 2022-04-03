Уральцы помогли попавшей в ДТП семье с грудным ребенком

Уральцы помогли попавшей в ДТП семье с грудным ребенком
Уральцы помогли попавшей в ДТП семье с грудным ребенком
Сегодня, 14:11ТранспортФото: pixabay.com
Жители Свердловской области оказали помощь семье с младенцем, чей автомобиль перевернулся на Сибирском тракте.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в пятницу, 2 апреля, около 18:30 на Сибирском тракте.

Автомобиль, в котором находилась семья с грудным ребенком, улетел в кювет и перевернулся.

По словам очевидцев, водитель потерял управление из-за снежной каши на дороге.

Проезжавшие мимо водители тут же остановились. Они помогли взрослым выбраться из машины, потом достали малыша, пишет Е1.

Мужчины поставили автомобиль на колеса. Остановился эвакуатор и помог вытащить машину на дорогу.

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция региона рекомендовала водителям отказаться от поездок на личном транспорте из-за сильного снегопада и гололедицы.

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