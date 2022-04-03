Уральцы помогли попавшей в ДТП семье с грудным ребенком

Дорожно-транспортное происшествие случилось в пятницу, 2 апреля, около 18:30 на Сибирском тракте.
Автомобиль, в котором находилась семья с грудным ребенком, улетел в кювет и перевернулся.
По словам очевидцев, водитель потерял управление из-за снежной каши на дороге.
Проезжавшие мимо водители тут же остановились. Они помогли взрослым выбраться из машины, потом достали малыша, пишет Е1.
Мужчины поставили автомобиль на колеса. Остановился эвакуатор и помог вытащить машину на дорогу.
Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция региона рекомендовала водителям отказаться от поездок на личном транспорте из-за сильного снегопада и гололедицы.