14 серьёзных нарушений на дорогах Нижнего Тагила были зафиксированы за два дня операции «Стоп-контроль» (ФОТО)

В основном инспектора ГИБДД дежурили на улицах с наибольшей аварийностью. Всего в рейде приняли участие 79 сотрудников ДПС на 36 патрульных автомобилях.

Один водитель находился за рулём без права на управление ТС. Удостоверение было изъято у него ранее за пьяную езду. Повторное нарушение будет рассматриваться в рамках ст.264.1 УК РФ.

Еще пять водителей ездили в состоянии алкогольного опьянения. Двое автолюбителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования. И шесть человек управляли автомобилем без водительских прав.