14 серьёзных нарушений на дорогах Нижнего Тагила были зафиксированы за два дня операции «Стоп-контроль» (ФОТО)
3 мая 2017, 08:00Транспорт
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В минувшие выходные в Нижнем Тагиле прошел рейд «Стоп-контроль». Дорожные полицейские проверяли автолюбителей на добросовестность. Также массовая проверка прошла на автодорогах магистрального значения, передает ОГИБДД Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
В основном инспектора ГИБДД дежурили на улицах с наибольшей аварийностью. Всего в рейде приняли участие 79 сотрудников ДПС на 36 патрульных автомобилях.
Один водитель находился за рулём без права на управление ТС. Удостоверение было изъято у него ранее за пьяную езду. Повторное нарушение будет рассматриваться в рамках ст.264.1 УК РФ.
Еще пять водителей ездили в состоянии алкогольного опьянения. Двое автолюбителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования. И шесть человек управляли автомобилем без водительских прав.
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