Бастующих дальнобойщиков на ЕКАД окопали рвом (ВИДЕО)

Как пишет ZNAK, техника появилась рано утром 2 мая в сопровождении полиции. Без предупреждения трактор начал окапывать площадку протестующих рвом.

Проблема заключается в том, что теперь дальнобойщики не смогут покинуть площадку на своих автомобилях.

Суть акции протеста дальнобойщиков по всей России заключается в недовольстве взиманием платы с большегрузов за движение по федеральным трассам.