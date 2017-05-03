Бастующих дальнобойщиков на ЕКАД окопали рвом (ВИДЕО)
3 мая 2017, 09:35Транспорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге лагерь протестующих против системы «Платон» дальнобойщиков окопали рвом.
Как пишет ZNAK, техника появилась рано утром 2 мая в сопровождении полиции. Без предупреждения трактор начал окапывать площадку протестующих рвом.
Проблема заключается в том, что теперь дальнобойщики не смогут покинуть площадку на своих автомобилях.
Суть акции протеста дальнобойщиков по всей России заключается в недовольстве взиманием платы с большегрузов за движение по федеральным трассам.
Видео: ZNAK
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей