Ремонт подпорной стенки на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле завершился: движение по дороге возобновлено (ФОТО)
3 мая 2017, 10:00ТранспортЕкатерина Малых
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Строительство новой подпорной стенки на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле завершилось. Движение на этом участке дороги возобновлено.
Сюжеты: Нижний Тагил
Работы по возведению подпорной стенки между улицами Огаркова и Первомайской закончились.
Старая подпорная стенка постепенно начала наклоняться и перестала выполнять свою основную функцию, из-за чего была демонтирована. На её месте, в соответствии с современными технологиями, возвели новую, уже монолитную, а не блочную.
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Вместо разбитого тротуара теперь идеальный асфальт. Смотреть даже приятно поделилась впечатлениями с редакцией TagilCity.ru проходившая по обновлённому месту тагильчанка.
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Установлено аналогичное прежнему ограждение, а МУП «Тагилдорстрой» провели восстановление асфальта на тротуаре и дороге.
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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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