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Ремонт подпорной стенки на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле завершился: движение по дороге возобновлено (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ремонт подпорной стенки на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле завершился: движение по дороге возобновлено (ФОТО)

3 мая 2017, 10:00ТранспортЕкатерина Малых
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