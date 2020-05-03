Три улицы Нижнего Тагила по программе БКАД будут сданы к концу мая
Ремонт улиц Красных Зорь, Геологов и дорогу на Сосновый бор в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) планируют завершить уже к концу мая. Об этом журналисту TagilCity.ru рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
Наиболее проблематичный объект – это улица Геологов.
Жители постоянно обращаются с жалобами, что топит определённый участок дороги. Мы реагируем сразу и сами решаем этот вопрос в рамках обслуживания данного участка, рассказал Васильев.
На Геологов уже подготовлена подушка из битума и щебня, в ближайшее время дорога будет покрыта асфальтом. На Улице Красных Зорь 6 и 7 мая планируют установить бордюры.
В июне выйдем на два других объекта – улицу Горошникова и Уральский проспект,добавил Васильев.
По словам руководителя «Тагилдорстроя» больших проблем или перебоев в работе нет. С другими подрядными организациями –МУП «Нижнетагильские тепловые сети» и «Водоканал-НТ», вопрос об организации параллельных работ на объектах БКАД будет решён очень быстро.
МУП «Тагилдорстрой» стало генеральным подрядчиком по нацпроекту БКАД на ремонт 22 улиц Нижнего Тагила – это около 442 тысяч квадратных метров автодорог.