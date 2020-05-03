Три улицы Нижнего Тагила по программе БКАД будут сданы к концу мая

Наиболее проблематичный объект – это улица Геологов.

Жители постоянно обращаются с жалобами, что топит определённый участок дороги. Мы реагируем сразу и сами решаем этот вопрос в рамках обслуживания данного участка, рассказал Васильев.

На Геологов уже подготовлена подушка из битума и щебня, в ближайшее время дорога будет покрыта асфальтом. На Улице Красных Зорь 6 и 7 мая планируют установить бордюры.

В июне выйдем на два других объекта – улицу Горошникова и Уральский проспект,добавил Васильев.

По словам руководителя «Тагилдорстроя» больших проблем или перебоев в работе нет. С другими подрядными организациями –МУП «Нижнетагильские тепловые сети» и «Водоканал-НТ», вопрос об организации параллельных работ на объектах БКАД будет решён очень быстро.