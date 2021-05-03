Опубликована схема движения на время закрытия моста по Циолковского в Нижнем Тагиле

Опубликована схема движения на время закрытия моста по Циолковского в Нижнем Тагиле
Опубликована схема движения на время закрытия моста по Циолковского в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:50ТранспортФото: 1mediainvest.ru
Появилась схема движения на время закрытия моста по Циолковского в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба администрации города.

После закрытия попасть на Тагилстрой можно будет двумя способами: через центральную часть города и через Рудник III Интернационала. Добраться на Тагилстрой через центр города возможно будет по следующим улицам:

  • по проспекту Мира;
  • улице Заводской;
  • улице Кушвинская;
  • улице Красногвардейская;
  • улице Кулибина;
  • улице Фестивальная;
  • улице Индустриальная;
  • Через микрорайон Рудник III Интернационала — по улицам Ермака, Жуковского, Береговая-Краснокаменская, Перова, Балакинская, Металлургов.

Отмечается, что скорая медицинская помощь, полиция и МЧС будут ездить через территорию НТМК.

Фото:пресс-служба администрации Нижнего Тагила

На Тагилстрой общественный транспорт поедет по улицам Кулибина — Фестивальная — Индустриальная. Также в районе пешеходных мостов будут организованы две дополнительные остановки.

Напомним, 11 мая мост на Циолковского планировалось закрыть, но глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев раскритиковал подготовительные работы подрядчика. Глава города заявил, что пока не увидит реальную технику и рабочих, не даст перекрыть мост.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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