Опубликована схема движения на время закрытия моста по Циолковского в Нижнем Тагиле

После закрытия попасть на Тагилстрой можно будет двумя способами: через центральную часть города и через Рудник III Интернационала. Добраться на Тагилстрой через центр города возможно будет по следующим улицам:
Отмечается, что скорая медицинская помощь, полиция и МЧС будут ездить через территорию НТМК.
На Тагилстрой общественный транспорт поедет по улицам Кулибина — Фестивальная — Индустриальная. Также в районе пешеходных мостов будут организованы две дополнительные остановки.
Напомним, 11 мая мост на Циолковского планировалось закрыть, но глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев раскритиковал подготовительные работы подрядчика. Глава города заявил, что пока не увидит реальную технику и рабочих, не даст перекрыть мост.