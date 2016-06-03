В Екатеринбурге фура провалилась под асфальт (ФОТО)
3 июня 2016, 18:05Транспорт
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Пользователи популярной социальной сети обсуждали сегодня очередной дорожный инцидент, произошедший в столице Урала.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
В группе, посвященной событиям Екатеринбурга, опубликовали фотографию товарной фуры, значительная часть колеса которой провалилась под асфальт. Пользователи сети считают причиной этого ДТП, случившегося на улице Ломоносова недавно законченные там ремонтные работы.
По их словам, незадолго до произошедшего рабочие производили на этом участке дороги замену труб и, по всей видимости, недостаточно уплотнили асфальт.
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