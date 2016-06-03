В Екатеринбурге фура провалилась под асфальт (ФОТО)

В группе, посвященной событиям Екатеринбурга, опубликовали фотографию товарной фуры, значительная часть колеса которой провалилась под асфальт. Пользователи сети считают причиной этого ДТП, случившегося на улице Ломоносова недавно законченные там ремонтные работы.